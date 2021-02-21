大陸國家藥監局近日對外透露，已附條件批准2個新冠病毒疫苗上市，應急批准5條技術路線共16個疫苗品種展開臨床試驗，其中6個疫苗品種已展開Ⅲ期臨床試驗。

2個已經附條件上市的新冠病毒疫苗為國藥集團中國生物的新冠病毒滅活疫苗和北京科興中維生物技術有限公司的新冠病毒滅活疫苗「克爾來福」，分別於2020年12月30日和今年2月5日相繼獲批。

按照有關法律規定，對於應對重大突發公共衛生事件急需的疫苗，大陸國家藥品監管部門可以附條件批准註冊申請，同時督促企業繼續按計劃完成Ⅲ期臨床試驗及其他上市後研究。

上述兩款已上市的疫苗均屬於「滅活疫苗」，即利用培養後再殺死的病毒製成的疫苗，技術相對成熟。

大陸科技部公開發布的資訊顯示，除滅活疫苗外，正在同步推進的其他4條技術路線還包括重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗。

(旺報 )