今年澳網的場地頗不尋常，據說球速變得很快，原本就是高速的硬地，現在加速之後以老球王柯瑞爾(Jim Courier)的話來形容就是「像在玻璃上打球，速度快到我看不清。」奧地利猛將提姆(Dominic Thiem)批評：「這是我打過球速最快的大滿貫場地。」

根據國際網協的CPI(場地速度量表)，29及以下被稱為「慢速場地」，超過45被視為「高速場地」。過去5年的澳網速度為41，評級為「中高速」，今年則一口氣增加到50！

球在落地之後彈跳的速度加快，給予選手反應的時間減少，這讓移動速度快的選手得利。一發解決對手的愛司(Ace)出現頻率可能提高，像是女單冠軍大坂直美今年轟出最多的50記愛司，還有高達79%的第一發勝率(第一次發球就贏得該回合)。

美媒ESPN分析，發球強大的暴力型選手固然有優勢，但更有利的是跑速較快的選手。球王喬柯維奇(Novak Djokovic)是網壇第一飛毛腿，即使他在中途受過傷，仍有辦法藉著高速場地的優勢撐到決賽。

喬柯維奇是最不易被破發的選手，其實他的發球並不特別強，每場大約5.4個愛司，他最厲害的是基本的跑動攻防。本來他的反應就比別人快，這一次的高速場地強化他的優勢，還彌補了發球的弱點(相對他自己而言是弱點)。打到決賽之前，喬帥已經有80顆愛司(平均每場16顆)，在此次賽事排名高居第3，相信是佔了高速場地的便宜，他21日下午將與麥德維夫(Daniil Medvedev)爭冠。

(中時新聞網)