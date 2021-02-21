台61線西濱快北上雲嘉大橋處今早7時多發生20車連環撞車禍，造成10餘人死傷，有目擊民眾指稱，當時霧很濃，警方也初判是因為清晨濃霧導致視線不良追撞，但氣象局說，當時有低雲和霧，能見度較差，但並沒有發生能見度低於200公尺的濃霧或大霧情形。

氣象局預報員官欣平表示，今天清晨中南部、外島有低雲跟霧，能見度低，加上空氣汙染影響，但並沒有觀測到雲嘉附近有濃霧或大霧，能見度低於200公尺的情況出現。

雲嘉西濱今早發生20車連環車禍，其中有一台車被撞到後座都不見了，滿地都是瓦斯桶。（翻攝台中踢爆網）

官欣平指出，根據標準，濃霧的定義是能見度低於200公尺，一般霧的能見度則介於約200到300公尺，輕霧能見度則為10公里，從儀器上來看，雲嘉西濱快速道路在今天早上7點前後，能見度都還有5公里以上，清晨6點半也有4公里的能見度，沒有異常的大霧出現。

官欣平提醒，最近這幾天夜間、清晨都會有霧，像是明天清晨金馬的霧就比較明顯，低雲跟霧的情況到周二(23日)東北季風影響就會比較緩和，周四(25日) 中南部、金馬又會有霧的狀況發生。

而環保署官網今天提醒雲嘉南地區、觀音、二林、彰化大城、金門，空氣品質為紅色警示，所有族群應減少在戶外活動，北部、中部地區、湖口、三義、大寮、林園地區，空品則為橘色提醒，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

雲嘉西濱連環車禍，車子被撞成一坨廢鐵。（翻攝台中踢爆網）

環保署也預告，明天(22日)環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，風速弱，擴散條件持續不佳，污染物易累積，夜間至清晨污染濃度偏高；午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中南部及金門、馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度。

(中時新聞網)