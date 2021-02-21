台中市住宅發展工程處舉辦「台中製造Made in Taichung」好宅設計競賽，廣邀全台大專院校學生參加，競賽分為「空間策略組」及「經營策略組」，除讓學生關注居住空間等各面向社會議題，了解市府好宅政策，也盼透過競賽看見各種創新設計構想與經營模式，2月22日至4月21日線上報名，每組團隊以6名學生為限，歡迎踴躍參加。

住宅處表示，競賽分為「空間策略組」及「經營策略組」兩項組別，空間策略組主要從建築設計、空間使用等觀點為主題提出設計構想，如綠建築、智慧建築、高齡友善建築、循環經濟應用等。

經營策略組主要以土地開發、社區管理營造為主題提出規劃策略，如全齡共居、多元混居、與周邊鄰里地共融方案、協助脫貧培力方案等，讓學生們深入了解各面向社會議題。

住宅處說明，「台中製造Made in Taichung」好宅設計競賽團隊每組以6名學生為上限，可跨學制、跨系所、跨校組隊，須有1名指導老師帶領，報名時間為2月22日至4月21日，於競賽網站填寫報名表單及上傳報名附件即可完成線上報名，相關活動辦法資訊與公告可至台中市政府住宅發展工程處網站最新消息(https：／／thd.taichung.gov.tw／981501／Lpsimplelist)查詢。

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