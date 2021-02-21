新北市政府近期公布新的警察人員調動，三峽警分局轄區派出所及交通分隊19日舉行布達典禮，分別在吉埔、橫溪、北大、鳯鳴派出所駐地舉行，立委、議員等地方人士皆出席參與，三峽分局長許芳毅也期許新同仁能堅守崗位，結合義警、民防、志工、守望相助隊、警友等力量，為民服務。

此次布達典禮轄區立法委員、市議員服務處代表、鶯歌區長施明慧、三峽警友辦事處主任、各警友站站長、志工、義警民防等民間團體以及友軍單位、地方仕紳都到場支持，同時表達對警察工作的期望。

三峽分局長許芳毅表示，此次不同以往布達方式，改在派出所駐地舉行布達典禮，主要目的是期勉新任主管：吉埔派出所巡官張凱昱、橫溪派出所巡官林合豐、鳯鳴派出所巡官黃奇偉、北大派出所巡官簡進泉兼任所長職務，交通分隊長蔡佳良能秉持前任優良作為，更用心𢉼續為治安、交通努力及為民服務工作。

另外也盼他們能夠接地氣，因時因地制宜，更貼近地方，並結合「五力」（義警、民防、志工、守望相助隊、警友）的力量、善用網路社群媒體行銷策略，增加民眾對警察工作的理解和支持，秉持「人民最大」的工作理念落實社區警政工作。

三峽警分局表示，2月17日春節年假結束，上班首日警察局即公布共125名陞職異動名單，並統一在2月19日完成人事布達，新北市警察局長黃宗仁以「人事公道」原則，排除關說，讓警察人事調整更為公開透明。

(中時 )