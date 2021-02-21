台61線西部濱海快速道路北上254公里、嘉義縣、雲林縣交界處，21日上午發生重大連環車禍，現場逾20部車撞成一團。（翻攝台中踢爆網）

台61線西部濱海快速道路北上254公里、嘉義縣、雲林縣交界處，21日上午發生重大連環車禍，現場逾20部車撞成一團。（翻攝台中踢爆網）

台61線西部濱海快速道路發生20車相撞死亡車禍，一輛車撞到變成一團鐵球。（翻攝台中踢爆網）

台61線西濱快速道路北上254公里處，嘉義縣、雲林縣交界處北上路段，今（21）日上午7時31分許發生重大連環車禍，共計20部車追撞，共2死8傷。其中一位遭追撞的駕駛表示，當時休旅車追撞前方瓦斯罐車，雙方下車理論後，後方開始傳出「碰碰碰」的撞擊聲響。

據《民視新聞》報導，其中一位遭追撞的駕駛揭露事發過程，他指出當時一輛休旅車先撞上瓦斯罐車，雙方駕駛下車理論後，後方開始接連傳出「碰碰碰」的撞擊聲響；同時也指出事發時現場起濃霧，看不清前方。

這起嚴重西濱車禍在臉書社團掀起討論，現場可以見到大小車互相撞擊，現場滿目瘡痍，甚至連環車禍中還可見到載運大量瓦斯罐的貨車、以及載滿鉛筆狀的水泥柱，其中瓦斯罐因撞擊而散落快速道路，在車體殘骸的周圍隨處可見傾倒的瓦斯罐，相當怵目。

車禍現場照片被民眾轉發到臉書社團《西濱公路(西濱快速道路)》中，不少網友留言回應，「瓦斯桶掉一地 怎麼發生的阿...」、「但願平安」；也有在地民眾指出，「早上濃霧嚴重」。

此外，圖片中還可見到一輛銀色自小客車遭劇烈撞擊後，整輛車如同紙團般呈球狀，車體鈑金嚴重變形難辨；從另一角度觀看，更明顯看到自小客車的後半部直接被削掉，難以想像事故當下究竟遭受多大的力量衝撞。

根據稍早嘉義縣消防局表示，初步統計為8傷2死，其中8名意識清楚的傷患，分別送往朴子醫院、嘉義長庚醫院以及北港媽祖醫院。目前現場仍一片混亂，事發過程與究責將待進一步釐清。

(中時新聞網)