女星何如芸和美侖飯店董事王敏錡結婚近17年，育有一對兒子，不過何如芸在2019年4月提出離婚，兩人自去年1月開庭後，多次在法庭上攻防，何如芸出庭後也曾在媒體前崩潰、激動哭喊，而何如芸近日接受媒體專訪時，她則是嘆了一口氣說：「好苦喔」，短短3字訴盡這1年多來的心酸。

何如芸和王敏錡打離婚官司，夫妻倆上法庭對簿公堂，何如芸過去開庭時，也曾在媒體面前崩潰、激動哭喊，而登上新聞版面，根據《自由時報》報導，何如芸對此則大嘆一口氣說：「好苦喔」，簡短3個字訴盡這1年多來的心酸。

何如芸2020年1月離婚官司首開庭。（圖／本報系資料照片）

雖然婚姻破裂，不過何如芸也認為，夫妻感情走到離婚並非一個人所造成，何如芸被問到，如果時光能重返17年前，王敏錡在日本向她求婚的那瞬間，何如芸依舊會點頭答應，她表示：「我想找出癥結點來維持這段感情」。

其實，何如芸過去就曾感嘆，婚變曾讓她負面情緒籠罩、對人性產生懷疑「甚至懷疑自己的價值」，但直到何如芸改變想法後，她才發現好像沒那麼過不去「不只接受，也去面對並放下」。而何如芸稍早則在臉書感性發文：「我不鼓勵離婚，我也不喜歡後悔，我常常反省自己，如果可以再來一次，我相信我會做的更好！」只是時間無法重新來過，何如芸只希望未來能創造更好的自己。

(中時新聞網)