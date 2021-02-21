李姓阿嬤從包包拿出200元當作答謝楊、金2員的謝禮，不過2人仍委婉告知，「為民服務為本職責所在，無需掛齒」，婉拒阿嬤滿滿的愛心。（玉里警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

高齡100歲的李姓阿嬤雙腳行動不便，使用醫療電動代步車前往玉里鎮上採買生活用品，沒想到電動車疑似電量耗盡，受困車水馬龍的道路上，正當李姓阿嬤神色慌張不知如何是好時，轄區2名員警見狀，二話不說，趕緊捲起衣袖徒步推車數百公尺，平安將人護送返家。

玉里警分局表示，日前玉里派出警員楊承翰與實務訓練生金奕瑾執行巡邏勤務時，在鎮上中華路超商附近，發現道路上停著一輛醫療電動輔助車，車上坐著一名女性長者，一臉茫然、徬徨無助，立即下車關心，並先將人車推至路邊安全處。

楊員表示，經了解，李姓阿嬤當時外出購物，返家途中電動車電量疑似耗盡，因此人車忽然停在路中。與金員檢查車況確定是電量耗盡後，避免危險，於是一起徒手推行數百公尺，順利將阿嬤送到家。

李姓阿嬤說，當時孤身一人不知所措情況，所幸遇見2名親切又熱心的少年警察，將自己送返家的舉動，讓人窩心。阿嬤當場也從包包拿出200元當作答謝，楊、金2人見狀雖為之動容及感動，不過仍委婉告知，「為民服務為本職責所在，無需掛齒」，婉拒阿嬤滿滿的愛心。

玉里分局長陳蔚文讚許楊、金2員抱持「將心比心」及「老吾老以及人之老」的態度，適時伸出援手協助百歲人瑞安全返家，發揮為民服務的熱忱及體恤民眾的困境。

(中時 )