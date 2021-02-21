大陸和印度邊境發生大規模衝突已半年多，雙方皆有軍人死傷，印度第一時間就公布傷亡數據，而解放軍則是近日才承認有4名軍人陣亡，在微博引發熱議，「祖國山河一寸不能丟」更成為熱搜話題，台灣藝人歐陽娜娜、賴冠霖也轉發相關貼文。

去年6月大陸和印度發生流血衝突，解放軍也傳出有傷亡，不過官方沒有承認，時隔8個月，19日「解放軍報」才證實有4名軍人在這場衝突中喪生，陸官媒也紛紛發文，將他們封為烈士致敬，「祖國山河一寸不能丟」更成為熱搜話題。

歐陽娜娜發文引熱議。(圖／翻攝自微博)

賴冠霖也跟著發文。(圖／翻攝自微博)

不少藝人跟著轉發相關貼文，歐陽娜娜也轉發《人民日報》的貼文，寫下：「向邊防英雄們致敬，謝謝您們的守護。大好河山，寸土不讓。」最後，還標註「祖國山河一寸不能丟」。

而賴冠霖則是轉發《央視新聞》貼文，寫下：「謝謝你們的守護，致敬邊防軍人！」並同樣標註「祖國山河一寸不能丟」，兩人的發文內容引起大陸網友熱議，不少人也被他們的舉動感動。

歐陽娜娜和賴冠霖現把事業重心放在大陸，去年更受邀為十一國慶晚會獻唱，歐陽娜娜近年接下不少綜藝、時尚節目，更登上春晚，累積超高人氣，而賴冠霖則是在限定男團WANNA ONE解散後，就以大陸為演藝重心，之前曾主演電影《初戀那件小事》，擄獲不少少女芳心，但去年爆出當眾抽菸吐痰，還罵粉絲髒話等負面新聞，形象重挫。

(中時新聞網)