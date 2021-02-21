目前國民黨在高雄的聲勢相當低落，但2022的縣市長大選在即，國民黨該如何布局贏回高雄引發關注，這個問題引起網友討論，有網友指出，前高雄副市長李四川就是相當不錯的人選，「就看他何時會把戶籍遷到高雄備戰」。

國民黨在去年高雄市長遭到罷免後，讓許多人認為，國民黨恐怕將再度失去高雄20年，就有網友在論壇上發起討論，指出在2022年，國民黨要派出誰參選最有可能贏回高雄？

網友表示，國民黨高雄的在地立委從2016年起就慘遭剃光頭，2020也是全數槓龜，至今並沒有亮眼的政治人物，若要當地市議員轉戰市長，去年補選李眉蓁的結果也歷歷在目，而如果是黨內大咖移籍高雄參選，恐怕又會有空降的批評，難以對抗現任市長陳其邁；國民黨在高雄的選情看似已經陷入死局？

不過有人指出，國民黨還有一張好牌，那就是前副市長李四川，儘管前市長遭到罷免，但實際上前高雄市府的小內閣在高雄市民的評價相當不錯，曾任副市長的李四川移籍高雄參選也不會有空降的問題，算是相當不錯的人選。

李四川這個「不二人選」讓許多網友都相當認同，紛紛表示「李四川不錯」、「三位副市長葉匡時、李四川、陳雄文都是很好的人選」、「國民黨高雄的在地經營真的有夠慘」、「就看這段期間誰會把戶籍遷到高雄」、「好像也只剩他們三個有機會」。

(中時新聞網)