儘管才剛入選今年全明星賽東區先發的巫師後衛畢爾，不只一次強調自己只想繼續留在華盛頓打球的決心與意願，尼克似乎完全聽不見也看不到，根據《紐約每日新聞》記者邦迪21日爆料，尼克副總裁韋斯利仍在積極推動交易畢爾的可能性。

邦迪表示，在擔任尼克副總裁職位之前，韋斯利就跟不少NBA球員、教練、球隊老闆與經紀人之間關係良好著稱，所以他希望利用這種豐富人脈，期望可以開出打動巫師願意交易畢爾的籌碼，畢竟巫師本季跟季後賽距離越來越遙遠了。

畢爾目前場均32.8分、5.2籃板及4.7助攻，仍居聯盟得分王，進攻能力比起上季更加強大，眼見巫師本季戰績仍無起色，他卻始終願意繼續留在華盛頓擔任球隊一哥，問題是假如尼克真的提出讓尼克動心價碼，屆時恐怕由不得畢爾決定。

邦迪甚至爆料，尼克與韋斯利的目標不僅是畢爾，他們同時也看上火箭後衛歐拉迪波、公牛後衛拉文、鵜鶘後衛朗佐鮑爾，似乎就是對於後場火力不太滿意，畢竟他們當前的巴雷特、培頓兩人表現都不穩定，趕緊挖來後場好手當屬最快解決之道。

(中時 )