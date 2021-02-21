台中市警察局第二分局台中公園派出所員警日前凌晨至公園巡邏，突然聽到女姓啜泣聲，尋聲發現有年輕女子獨自在台中公園內下棋區啜泣，於是主動上前關心，經查這名25歲魏女因父親過世而情緒低落，警方隨後聯繫魏女家人，並協助通報就醫，深獲家屬感謝。

2月19日凌晨1時10分許，台中市政府警察局第二分局臺中公園派出所副所長莊誌哲及警員高銘宏於園區內巡邏時，發現一名女子獨自在暗處啜泣，由於擔心其人身安全，遂趨前關心。

經了解魏女為一名美髮師，原本家住屏東，近年搬至臺中與家人同住，由於十分思念亡父，所以深夜時分於公園內獨處，經過莊誌哲耐心勸說及開導，魏女這才願意先至派出所休憩。

接獲通知魏母及魏兄抵達後，連連向警方致謝，表示魏女自小就與父親感情十分密切，但自從魏父過世後，魏女深受打擊，遲遲無法接受，本有規劃隔日進行諮商。

莊誌哲建議家屬可尋求專業醫療協助，或許可減輕魏女及家屬負擔，在當事人同意下，警方隨即通報救護人員護送魏女至中國醫大附設醫院就醫，讓家屬連連道謝。

(中時 )