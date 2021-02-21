無論在何時何地，身為父母的都必須注意孩子的一舉一動！上週正值過年期間，一對夫妻帶著2歲女兒回家過年，飽餐一頓後一行人前往夜市閒晃，此時母親買了一根香腸給女兒吃，沒想到一個不注意，女兒竟直接跌下樓梯，而香腸上的竹籤就這樣插進她的鼻子裡，發生這樣的情況，也讓這對夫妻急得直跳腳。

據陸媒報導，這起事件發生在大年初二，小王一家人回到妻子娘家過年，在吃完團圓飯後，一行人便前往附近的夜市閒晃，期間王妻買了一根烤香腸給女兒吃，沒想到王妻轉頭的一個瞬間，女兒竟然跌下台階，而她女兒手上的竹籤就直接插進鼻孔裡，直接貫穿鼻翼。

（圖／翻攝自搜狐新聞）

事發當下，小王和王妻急得直跳腳，不過由於當時是過年期間，前往醫院的路途上相當壅塞，因此小王馬上求助交通警察，請交警為他還有受傷的女兒開路，最終，小王只花了不到5分鐘就趕到醫院，馬上將女兒送到急診室救治。

所幸及時送院，小王的女兒並無大礙，當下也向交警致謝：「今晚多虧你們幾個的幫忙，謝謝！謝謝！」而警方也向小王夫妻倆提醒，未來必須加倍注意孩童的安全。

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(中時新聞網)