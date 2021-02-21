環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件不佳易累積污染物，截至上午10時，桃園觀音、彰化、雲林及金門等地區7測站空氣品質出現紅色警示等級。

行政院環境保護署表示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，易累積污染物；午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

根據環保署空氣品質監測網，截至上午10時，全台共7個測站空氣品質達紅色警示等級，包括桃園觀音、彰化、雲林及金門等地區，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；另外西半部有21測站達橘色提醒等級。

環保署指出，今天桃竹苗零星地區空氣品質可能達「紅色警示」等級；中部及雲嘉南地區為「紅色警示」等級。

環保署表示，今天至22日環境風場為偏東風，西半部位於弱風區，清晨易有輻射冷卻現象，水平及垂直擴散條件不佳，易累積污染物；23日東北季風稍增強，但影響時間較短，污染情況改善可能有限。

環保署說，24至26日環境風場再轉為偏東風至東南風，西半部地區為背風側，擴散條件差，且24日晚間至25日清晨北部至竹苗沿海地區受渦流影響，污染物濃度易上升。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應佩戴口罩。（編輯：張雅淨）1100221

(中央社)