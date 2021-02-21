對於上海復星取得BNT大中華區代理權，衛福部長陳時中日前表示，「大中華區」只是形容詞，未來會提醒想跟台灣交易的國際廠商，正視台灣是個國家。對此，國民黨立委賴士葆瞠目結舌，痛批陳時中「到底是太有才，還是太無知」，此話一出讓網友讚爆。

陳時中在19日的記者會上表示，已將採購合約簽字去函BNT，目前正在等對方回應，呼籲世界各國要正視台灣是一個國家，「大中華區」只是形容詞，非法定名詞，以後跟台灣交易的國際廠商要視台灣為直接交易國，正視台灣是個國家。

對此，賴士葆20日在臉書發文抨擊，陳時中要將台灣跳脫「大中華區」，讓他瞠目結舌開眼界，到底是太有才還是太無知！他批評，「大中華區」非法定名詞但卻是實質存在，陳時中要台灣與中華文化完全脫鉤沒有任何的連結，這樣的心態兩岸根本沒有什麼對話的基礎。

賴士葆更提醒陳時中，過去經濟圈文化圈一直流行「大中華共同市場」、「大中華經濟圈」的概念，也落實在很多跨國大企業和學術界，比如Google 、蘋國、麥肯錫、花旗銀行、微軟等公司，都設有大中華部門或分公司，哥倫比亞大學的大中華研究所，它包含陸、台、港、澳等地，甚至有的涵蓋新加坡、馬來西亞地區。

大批網友也在其po文底下留言表示，「跳脫大中華區的另一個解釋就是：搞封閉鎖國，不和周邊的國家往來。難不成要勒緊褲帶，餓死台灣人！？又是台獨的好用詞彙」、「商業道德知識要有，否則怎跟的上張忠謀角度？水準差太多了啦！陳時中，回家養老囉」、「這些人沒知識也要看電視啦，大中華都不懂」、「陳時中說的話充滿著衝突，他的話能信嗎？當然不能」、「跳脫大中華地區，落入井底的綠蛙嗎」！

(中時新聞網)