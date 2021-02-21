政治大學「微光盒子」團隊，在台北市文山區木柵安康社區執行「安康平宅兒童與青少年陪伴計畫」，對當地孩子來說，團隊就像一塊柔軟且溫暖的土壤，滋養孩子的想像力與好奇心，他們在教育部青年署109年全國青年志工團隊競賽中初試啼聲，一舉獲得多位評審青睞，闖進決選。

微光盒子從2018年起步，已在安康社區扎根3年之久，招募志工目前邁入第五屆，共同創辦人黃子芸表示，團隊服務契機在於透過學校USR計畫接觸到安康社區，不希望短暫服務就此畫下句點，因此邀集政大學生們組成微光盒子，從孩子的實際需求出發，如家庭議題、建立自我效能及自信心，期待能為這個地方的孩童及青少年帶來一些改變。

團隊舉辦各種服務如與孩子共餐、進行團體遊戲，循序漸進走入孩子們的內心，也透過辦理職涯探索工作坊，邀請各種行業職人如魔術師、歌手等，與孩子面對面分享職涯規劃，甚至帶領孩子們前往咖啡廳、公共電視台等地參觀，陪著孩子們一起刻劃夢想藍圖，建構對未來的美好想像。

「真實生活的樣子，當中必然會遇到挫折，但同時也會看見在所謂黑暗的後面，仍舊有屬於孩子們的光芒。」另一位共同創辦人蕭群諭回憶說，團隊從兒少的角度出發，期待以長期陪伴為孩子帶來一些不一樣的改變與溫暖，打開微光盒子，讓生活的感動持續發生。

青年署期待青年走入生活，覺察社會需求並展開實際行動，想知道更多志工故事，可參考青年和平志工團臉書粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／gysd.yda）。

(中時 )