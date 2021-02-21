110年農會改選今天投票，台南市將選出472席農事小組長、1348席會員代表，後續再選出理事、監事後，再由理事會聘任總幹事，台南市共有482個投開票所，警方動員大批警力維持秩序，目前投票狀況順暢、踴躍，部分農會選區選情激烈，警方也呼籲民眾檢舉賄選情事。

南市農業局農會輔導科科長郭德偉表示，除東山區因地方有廟會活動，延長1小時投票時間外，其餘投票時間自上午9時至下午2時，目前投票情況未有異常，投票率相當踴躍。

以白河警分局為例，轄區包括白河、東山及後壁3個區農會，會員代表候選人158位，將選出135人；另農事小組組長、副組長候選人58位，將選出51人。其中後壁區農會競選最為激烈，共有60位候選人競逐45席代表席次。

三個區農會共計有56處投開票所，警方針對有競爭的26處投開票所派遣警力駐守，也規畫小區域巡邏加強安全巡守，遇有違規及各類事故立即排除。

小組長、會員代表在今天選出後，各農會在3月21日前將陸續召開會員代表大會等，以決定理事長、總幹事人選，警方指出，期間若有違法行為將依「農會法」及「農會選舉罷免辦法」調查偵辦；鼓勵民眾如有發現賄選行為勇於檢舉，最高獎金200萬元。

(中時 )