呂姓男子在理容院結識按摩妹思思（化名），謊稱自己是板橋林本源家族後代，身價上百億，華南金控副董林明成是他舅舅，想要跟思思結婚，照顧她母與女兒一輩子。思思誤以為找到下半輩子倚靠，卻遭呂男騙走近百萬元。高等法院日前判呂男6月徒刑，得易科罰金18萬元。案件目前上訴到最高法院審理中。

根據判決書，呂男2013年在北市某理容院結識按摩女郎思思，謊稱自己是板橋林家第5代、身價破百億，華南金控副董事長林明成是他舅舅，平日在故宮博物院任職。呂男宣稱要跟思思結婚，照顧思思及她的女兒，還送思思一顆鑽戒，宣稱價值10幾萬元，思思信以為真與呂男交往。

之後呂男以「存摺在媽媽那」為藉口，要求思思先墊出場費、拿出現金借他用，之後再轉帳給她。思思心想下半輩子吃穿都靠他，短短1個月就掏出近100萬，呂男則開出485萬元的支票抵押。因呂男一直沒有還錢，思思將鑽戒拿去鑑定，發現是假貨終於醒悟被騙，提告詐欺。

呂男到案否認自稱是林家後代，還說因為同情思思在理容院生意不好，才買她全場。高院法官並未採信呂男說法，又因呂曾有詐欺、偽造文書前科，2012年才剛假釋出獄仍不知悔改，判刑6月，得易科罰金18萬元。案件目前上訴到最高法院審理中。

(中時新聞網)