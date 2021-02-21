全日本空輸（All Nippon Airways）執飛的疫苗專機，共裝運可施打約45 萬劑的輝瑞疫苗，今天上午順利降落日本成田機場。這是日本政府採購到貨的第2批輝瑞疫苗。

日本ABEMA TIMES報導，上午運抵成田機場的第2批疫苗，總數約45萬劑（7萬5000瓶疫苗、每瓶可打6劑）。輝瑞疫苗必須保存在攝氏零下75度左右的環境，抵達日本後將先送到超低溫冷凍庫保存，3月上旬再配送到各醫療機構供醫療從業人員施打。

日本放送協會（NHK）報導，機上裝運的疫苗是由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發，是日本政府首度批准的疫苗。

日本12日已拿到首批輝瑞疫苗，並於17日針對醫療從業人員開打，今天運抵的是第2批疫苗。加上第一批疫苗，日本至今已取得約83萬8000劑疫苗，可供約42萬人施打。

日本政府希望從3月1日起的2週時間，最多提供117 萬劑供醫療從業人員施打，目前不足的劑量，將視歐盟批准情況，追加疫苗空運。

日本原本預估作為首波接種對象的醫療從業人員數約370萬人，但目前可能另外增加約100萬人，如果接下來無法順利取得疫苗的話，可能影響包括高齡人士在內的接種時程等。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100221

(中央社)