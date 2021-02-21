靠李安電影《臥虎藏龍》成功進軍好萊塢、並以電影《一代宗師》拿下第50屆金馬獎影后的女星章子怡，2年前拍攝了人生首部古裝電視劇《上陽賦》，但因故直到最近才推出上映，只是反應兩極，一度因「從小演到老」設定，章子怡演15歲少女被嫌違和，但不可否認，正如她的老公汪峰所言，章子怡非常敬業，甚至為此劇連健康都賠上了，昨《上陽賦》最新花絮出爐，章子怡在拍攝過程中意外重摔，痛到噴淚，左手無法動彈，傷勢至今還沒能痊癒。

章子怡首部小螢幕作品《上陽賦》，雖播出後沒能爆紅，但女主角本身的話題卻是挺多的，最新拍攝花絮中，終於公開了章子怡受傷的全經過，她在拍攝一場宮殿戲時，穿著黑紗飄紗古裝，在繞過柱子拐彎處時因地面太滑，整個人無預警重摔在地，左邊胳膊著地，承受了全部的衝擊，章子怡雖沒怎麼出聲，但當場疼痛到眼淚不自覺噴出，劇組人員也嚇到，立刻圍上前去，七手八腳緊急幫她上了支撐繃帶及冰敷，隨後由汪峰跟著，將章子怡送往急診。

章子怡拍戲時滑倒。(翻攝自微博)

章子怡連夜送急診並找復健醫師，僅4天就回片場拍戲。(翻攝自微博)

一到急診，醫師馬上幫她照了X光，發現肩膀關節明顯錯位，韌帶而章子怡也表示她左上臂完全沒有辦法動，連抬手都無法，這勢必影響拍攝，但她不斷說著：「我能堅持我肯定堅持」，當時時間已經深夜12點多，一行人漏夜找了復健醫師幫忙，只見章子怡忍著痛任醫師轉動傷處調正關節，並將她的雙肩橫向強力固定，在組織接合長回的期間，要她斜倚著睡覺，讓章子怡不禁錯愕，但仍微笑感謝醫師，而始終陪在一旁的老公汪峰則是難掩擔心，希望她好好休息養傷。

沒想到4天後，章子怡帶著傷出現在片場，說自己好多了，可以繼續拍攝，就這樣接下來數個月負傷硬拍，過程中也無法避免多人戲時遭到碰撞，她在某一次被同戲男星推開時，說出其實她的左手稍有施力就會很疼痛，而這傷勢在過了2年的現在，還沒能痊癒，讓人看了直呼不愧是影后，負傷也能如常表現，而且「真的太敬業了」。

(中時新聞網)