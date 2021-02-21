新北中和熱炒店酒客衝突，圍觀男子沒事嗆記者。

今（21）日凌晨3時許，新北市中和區民安街某熱炒店兩桌酒客因細故起衝突，警方啟動快打部隊到場，媒體記者也聞訊趕赴，衝突雙方互不提告，圍觀民眾卻沒事向記者嗆聲「下個受傷的就是你！」偵訊後，參與鬥毆滋事民眾警方依社會秩序維護法送辦，另嗆記者的男子則朝恐嚇罪嫌偵辦。

警方調查，45歲宋姓男子、37歲蔡姓男子在熱炒店酒後起身準備離開，不慎撞到隔壁桌客人，與鄰桌47歲施姓男子、42歲黃姓女子、39歲林姓男子等5人引發口角，進而在店外扭打推擠，拉扯間宋男跌倒嘴角擦傷，其餘均未受傷，警方獲報到場，將雙方7人全數帶回釐清。

媒體記者聞訊趕赴採訪，見一群年輕人在超商前觀望，記者上前詢問有無受傷？其中30歲林姓男子卻語帶恐嚇對記者說「我沒受傷，下個受傷的就是你！」警方事後已傳喚林男到案，朝恐嚇罪嫌偵辦。

參與鬥毆民眾互不提告，警方仍依社會秩序維護法送辦。

(中時 )