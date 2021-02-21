【西濱車禍】恐怖撞擊瞬間曝！男遭撞飛倒白霧中 後方追撞還沒停瓦斯罐狂射

民眾遭撞擊噴飛瞬間

台61線西濱快速道路北上254公里處、雲嘉交界處今（21）日上午7時31分許發生重大連環車禍，共計20部車追撞，釀2死8傷。稍早部分事故的行車紀錄器畫面曝光，可見到一位傷者因撞擊噴飛至畫面中間，接著在左方的瓦斯車遭後車劇烈撞擊，車上的瓦斯桶全部飛天再墜地，畫面相當駭人。

稍早，連環車禍中其中一輛汽車的行車紀錄曝光網路，透過影片中可見，行車紀錄器的車主已因受車禍撞擊而停靠於路肩，另外滿載瓦斯桶的貨車則停擺於內側車道，現場則瀰漫濃霧，能見度相當低。

突然，後方的車輛疑似因濃霧遮蔽視線，未能察覺前方發生車禍而再次追撞，更有一位民眾遭受撞擊噴飛到該車主的車子正前方，該位民眾痛苦地倒在地上，一度想站起身，卻又摔倒在地。

這還沒結束，後方的車輛持續的追撞至前，原本停在內線車道的瓦斯桶車突再次遭受劇烈撞擊，行車紀錄器一度被撞飛的汽車殘骸遮蔽，而在貨車上的瓦斯桶瞬間因撞擊飛起，散落一地，更有一輛白色的休旅車噴甩至行車紀錄器的右前方，休旅車的安全氣囊爆開，車上的民眾緊急下車逃生。

台61線西部濱海快速道路北上254公里、嘉義縣、雲林縣交界處，21日上午發生重大連環車禍，現場逾20部車撞成一團。（翻攝台中踢爆網）

台61線西部濱海快速道路北上254公里、嘉義縣、雲林縣交界處，21日上午發生重大連環車禍，現場逾20部車撞成一團。（翻攝台中踢爆網）

台61線西部濱海快速道路發生20車相撞死亡車禍，一輛車撞到變成一團鐵球。（翻攝台中踢爆網）

驚悚撞擊畫面曝光後，不少網友紛紛直呼太可怕了。據悉，這起事故共造成8傷2死，其中8名意識清楚的傷患，分別送往朴子醫院、嘉義長庚醫院以及北港媽祖醫院，詳細事發過程與究責將待進一步釐清。

(中時新聞網)