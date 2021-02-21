澳洲今天比預定時程提前一天展開全國接種計畫，總理莫里森（Scott Morrison）率先施打輝瑞/BNT疫苗第一劑。

3月之前，澳洲預計會有多達400萬人自願接種2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，莫里森和首席醫療官凱利（Paul Kelly）都在第一批接種之列。

莫里森表示：「我們在這裡是要強調幾個重點，也就是這樣做安全無虞，這樣做很重要，我們必須從最無抵抗力且身在前線的人開始。」

輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）與德國生技公司BioNtech共同研發的疫苗目前仍在配送到全國各地16個接種點途中，準備明天起展開更大範圍的接種行動。

一小群長者今天在雪梨西區的城堡丘醫療中心（Castle Hill Medical Centre）準備接種。官員表示，老人照護工作者與前線醫護都是今天接受施打的對象。

其餘大部分民眾將在10月底前接種打牛津大學（Oxford Universtiy）和藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的疫苗。

澳洲已連兩天未新增確診病例。2020年3月至今，澳洲累計近2萬9000例確診，909人病逝。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100221

(中央社)