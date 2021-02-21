溪州公園「花在彰化」百花盛開。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣獲台灣最大旅行社雄獅旅遊調查為今年春節最熱門的旅遊地區，為全台春選首選，農曆年已過，仍然熱度不減，溪州公園「花在彰化」百花盛開，八卦山上「2021彰化月影燈季」也將璀璨到3月1日，花壇虎山巖李花綻放蔚為一片雪海，各有特色觀光工廠，點數不完古蹟和歷史建築，加上美食小吃，值得來深度旅遊。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣有好山好水好人情，歡迎全國民眾前來彰化看美景、欣賞人文古蹟、享美食。受到新冠肺炎影響無法出國，國內旅遊成為民眾春節首選，雄獅旅遊依元月份的預訂資料統計，今年全台春節六大熱門旅遊縣市由彰化奪冠，這股「彰化旅遊熱」仍持續至春節過後，目前仍方興未艾。

彰化縣不僅有很多美麗風景，且還有7處被列為國定古蹟，分別是鹿港龍山寺、天后宮、彰化市的孔子廟、元清觀、聖王廟、和美鎮道東書院，以及秀水鄉馬興陳宅，深入堂奧，有許多驚喜發現。

「一府二鹿三艋舺」，一走入鹿港，2處國定古蹟，有台灣紫禁城之稱的鹿港龍山寺以及天后宮，觸目所及都是古色古香的建築，處處令人懷古幽情，且鹿港的美食，麵線糊、蚵仔煎、肉包、牛舌餅等，以及特殊的「蝦猴」等小吃，令人垂涎三尺，不論是平時或假日，仍可見大批慕名而來的遊客。

彰化市孔子廟、元清觀、聖王廟3座國定古蹟，又有全國聞名的八卦山，不僅有大佛、天空步道，推出「2021彰化月影燈季」，有日本風的「朱紅的鳥居＆千鶴祈願橋」、阿拉伯風情的「阿拉丁神燈」、美國華爾街風情的「金牛照鴻運」等，九龍池也有魚躍龍門的燈飾，璀璨燈飾於夜晚點亮八卦山，讓八卦山越晚越美麗，而且彰化肉圓、焢肉飯等美食小吃，都令老饕趨之若騖。

不只北彰化，南彰化也很吸引人，「2021花在彰化」雖然因應疫情，開閉幕及動態展演等系列活動均全部取消，主場地廣達21公頃的溪州公園，仍種植了滿滿的花卉，佈置成異國風情及景觀設計，與田尾公路花園連成一線，最近北斗也是美食小鎮，北斗肉圓、高麗菜飯、米糕等，超值銅板美食讓人吃得難忘。

八卦山上「2021彰化月影燈季」也將璀璨到3月1日。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇虎山巖李花綻放蔚為一片雪海。（吳敏菁攝）

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