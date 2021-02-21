議長張清照推廣傳統文化，搖元宵、做燈籠快樂過元宵。

台中市議會議長張清照21日上午在清水服務處舉辦「親子搖元宵」活動，下午舉辦「燈籠DIY」，吸引100多組親子檔參加；市府文化局官員亦到場體驗，連續幾年帶頭搖元宵的張清照三兩下搖出白白胖胖的元宵，炒熱現場氣氛；在旁指導的老師豎起大拇指說：「議長成專家了」。

張清照擔任「清水生活美學協會」理事長，致力推廣傳統文化，他在副議長任內，每年在元宵節前舉辦搖元宵活動，今年是第7年。張清照搖元宵的初體驗很生疏，幾年下來動作純熟，今天在現場示範搖得順手又快速。

張清照說，搖元宵是傳統文化，好的文化應該傳承下去，希望代代相傳，祝大家搖出圓圓滿滿的元宵，諸事圓滿。

文化局文化資源科長潘美君致詞時，感謝張清照議長持續推廣傳統文化。她也下場搖元宵，沒有經驗的她搖得有些卡卡，在她旁邊的張清照搖得又快又順手，她直呼「我壓力好大喔！」

今天的活動有阿公帶著孫子，還有爸媽媽帶著孩子一起來體驗，最小的只有3歲；還有一些親子去年來過，感覺有趣，今年又來參加。

清水生活美學協會老師郭凱遠、張木村說，「搖元宵撇步」首先將紅豆餡搓成球狀，放入漏杓內沾水，接著放到撲滿糯米粉的大竹篩上，使勁地來回搖動；反覆沾水裹粉數次，並適時甩動滾至適當大小，就完成圓滾滾的元宵。

張清照服務處下午將舉辦「燈籠DIY」，20多組親子在現場認真學習，將由專家指導下，連自覺手殘的民眾也都能做出漂亮的燈籠，一起提前歡度元宵小過年！

「親子搖元宵」活動，吸引爸爸媽媽帶孩子一起來體驗。（議長張清照服務處提供）

「親子搖元宵」活動，吸引爸爸媽媽帶孩子一起來體驗。（議長張清照服務處提供）

(中時 )