縣府原民處在竹縣教網中心舉辦「Wah！幾散竹東」第二場招商說明會。（羅浚濱攝）

前縣長邱鏡淳推動的竹東動漫園區，2018年撤館後圍上鐵籬變「蚊子館」！縣府計畫轉型為「原住民產業展銷中心」，展開「Wah!幾散竹東」原創之星三部曲徵選活動，為吸引優良商家進駐，每坪租金只要300到500元。

縣長楊文科表示，新竹縣原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」，步行不到10分鐘可到全台最大客家市集的竹東中央市場，希望未來 該中心是原民產業創新及客家文化融合的前哨站，協助具潛力商家推廣在地與原鄉文化，促進竹東鎮觀光產業發展。

原民處長雲天寶表示，「Wah！幾散竹東」在台鐵竹東車站邊，是搭乘內灣線旅客必經之處，未來將與台鐵及高鐵洽談合作，園區文宣DM放置火車及高鐵車廂內，讓「Wah！幾散竹東」成為鐵道旅遊中的一環。

雲天寶指園區規畫旅服中心、哇哈小舖、帕帕克基地、幾散市集、瑪覓餐桌及文化故事館等6大區域，其中哇哈小舖、帕帕克基地及幾散市集，為販售原住民族與在地產品及DIY體驗，瑪覓餐桌提供各類原住民料理。

同時，安排每季主題活動、每月市集及每日表演，透過美食、音樂、電影，規劃舉辦各類創意比賽、品嚐活動、音樂演出、露天電影院活動等，吸引民眾前往觀賞。

日前在竹縣教網中心舉辦「Wah！幾散竹東」第二場招商說明會，商家最關切的租金問題，原民處參考週邊租金行情每月每坪是1100元，為提供更具競爭力的條件，將租金調整為每坪300到500元，以原住民優先承租，22日還有第三次招商說明會，歡迎有興趣業者參與。

(中時 )