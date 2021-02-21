許多人當外送員兼差賺外快，但也有人將外送當作職業，一名男子日前發現，自己朋友居然辭掉原本月薪3萬多元的採購業務工作，專心做外送員，讓他很驚訝，一般公司福利、年終都比當外送員還要好，為何不想做了？朋友告訴他，不是錢的問題，當外送員就只是想遠離職場霸凌減少壓力、生活更自由。

這名網友今天在PTT發文，表示得知朋友要專心跑外送，將月薪3萬多元的採購業務工作辭掉不幹了非常震驚。他認為外送的工作比較適合當兼職，而且騎機車在市區跑來跑去危險性高，也不像一般公司有穩定的薪水、年終、例假等福利，讓他想不通朋友怎麼會想去做外送？

原PO表示，他好奇詢問朋友後，朋友回說，其實外送跟業務的工作性質一樣、領的錢也差不多，而且都很累，但是外送員沒有一般職場的長官霸凌和同事間的鬥爭，讓他心理壓力少非常多，就連睡眠品質也大幅提升，生活上也變得自由，這樣的優點是原本工作所沒有的，所以改行當外送員。

對此，網友紛紛留言，「真的沒壓力很好」、「跟你朋友一樣想法」、「最大優點啊」、「進公司工作十幾年薪水才多幾千，然後職場同事還會互鬥，就會有不如去跑外送的想法」、「朋友文組畢業25k也被長官同事霸凌，後來跑去東部開砂石車年薪150萬」、「聽過朋友加薪2K被領25K同事排擠，聽完只有心酸」。但也有人表示職場上逾7成都有霸凌問題，要看自己接不接受這種職場文化。

(中時新聞網)