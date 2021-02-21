過完一個農曆新年，一家圍爐、親友團聚是一大樂事，有不少民眾都因此體重增加，不過美魔女伊能靜過完新年不但沒變胖，反而還瘦了，伊能靜日前就曬出新春開工自拍，伊能靜一張精緻小臉、五官和膚質全曝光，伊能靜52歲高顏值超不科學，讓網友全都看傻了。

伊能靜日前在微博曬出自拍，透露自己開工了，她也發文寫下：「天沒亮就飛啦，去年回歸工作第一站就是長沙，愛上了冰粉~今年第一個工作也是長沙~~滿桌冰粉~~~希望今年也繼續熱朝天~~正能量滿滿」，照片中，伊能靜頂著一頭長直髮，對著鏡頭露出甜笑玩自拍，而過完一個新年的她沒胖反瘦，伊能靜一張精緻小臉、五官和膚質全曝光。

伊能靜曬開工自拍，52歲的絕佳狀態相當不科學。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜沒有讓歲月在臉上留痕跡，52歲顏值超不科學，網友紛紛狂讚：「姐頭像好美，太喜歡了」、「美少女」、「姐姐越來越年輕了」、「靜姐更漂亮了，開工大吉」，也有人心疼伊能靜：「多吃點，靜寶太瘦了」。

伊能靜是演藝圈中愛情事業兩得意的代表，不過她日前在網上曬絕美側顏照，伊能靜開心說喜歡自己的工作、喜歡自己的側顏「2021一定要喜歡自己，就算滿滿罩門有缺點有小毛病。因為我是真人啊～活生生的～有血有肉有溫度」，儘管伊能靜被眼尖網友揪出有白頭髮，不過伊能靜完全都不在意，並高EQ回應：「我期待八十歲滿頭銀髮～～酷帥！」

(中時新聞網)