109學年下學期有4000多個境外生會陸續入境，不過境外生權益小組近日接獲文化大學陸生投訴，指學校不讓他們在7天自主健康管理期間進入學校宿舍及到教室上課，不合理。教育部則回應，境外生自主健康管理期間不能入校，但學校要提供他們遠距教學。

一群文化大學陸生投訴境外生權益小組指出，他們預計3月入境，14天隔離檢疫及進一步核酸檢測確定要花2、3天時間，總共要付17天防疫旅館費用。他們自己找的防疫旅館算上押金總共要3萬9000元，一開始以為自主健康管理期間，學校會安排回宿舍，但事與願違，校方不准他們進入校園，這7天仍需待在校外。

這群陸生表示，他們入境前已經做了核酸檢測報告，且部分同學打了新冠疫苗，並嚴格遵守14天居家檢疫流程，之後再次做核酸檢測。在這麼嚴格程序下，文化大學校方仍不准他們在自主健康管理期間進學校宿舍，這增加他們的經濟負擔。

境外生權益小組說，境外生不應被當作病毒來對待，完成居家檢疫，經過兩輪核酸檢驗的境外生已經有科學證據證明其幾乎不存在感染風險。他們認為，完成居家檢疫流程後，境外生應可以入住學校宿舍，並且在考量防疫措施、課堂人數的情況下，各大學應開放學生進入合適的課堂上課。

教育部回應，為降低校園防疫風險，境外生在7天自主健康管理期間，仍不宜進入校園或前往人群聚集之處；如要入住宿校內宿舍，學校宜安排一人一室，並要求做好個人防護措施。

文化大學國際長陳維彬表示，這一批共有8個陸生要進來，其中6個申請住學校宿舍，2個在校外租屋。為符合政府防疫規定，在他們自主健康管理期間，不會准許他們入校，其中6個原本申請住學校宿舍的學生，則會安排他們在校外1人1室的宿舍，但每人每天收費1000元。同時，學校也會提供這些學生遠距教學，以保障他們的受教權。

(中時 )