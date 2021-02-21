緬甸軍事政變 華航救援班機今1班、3月2班 12:432021/02/21 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航緬甸救援班機今1班、3月2班。(圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 緬甸爆發軍事政變超過半個月，駐緬甸代表處2月15日公告華航將有救援班機，提供有意返台的台商與僑民搭乘。中華航空今日上午10時50分，由CI7916航班自仰光返回台北，預計下午4時15分抵台。 接下來，華航仰光-台北（桃園）CI7916航班飛航為3月14日、3月28日等班次，全力協助旅客疏運，亦請旅客配合兩地政府政策及相關檢疫規定。華航會持續依市場需求及疫情狀況調整航班，旅客可透過華航官網及Mobile APP查詢最新資訊。 人事異動站 2月5日至2月18日 華航救援班機上午出發 緬甸台僑下午4：15抵台 (中時 ) #華航 #航班 #台北 #旅客 #緬甸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 猝睡症破萬人 3月起檢查可用健保 04:102021/02/21 生活新聞 AZ疫苗本周抵台 最快3月開打 04:102021/02/21 焦點要聞 元宵遊花蓮 牛Year提燈帶回家 04:102021/02/21 地方新聞 延續國旅熱 飯店吃住祭好康 04:102021/02/21 產業．科技 打炒房效應 五大行1月新房貸估降溫 04:102021/02/21 專題周報 涉共諜案 4祖父級特務被訴 04:102021/02/21 社會新聞 南科日用水17萬噸 台積電最多 04:102021/02/21 地方新聞 桃園人口攀升 議員席次可望加1 04:102021/02/21 地方新聞 新聞早班車》今年經濟成長率估4.64％ 7年新高 07:072021/02/21 政治 跑班學習 加深加廣 04:102021/02/21 生活新聞 習近平簽令 拓展國際軍事合作 04:102021/02/21 產業財經 生活熱門新聞 10度低溫還沒完 這兩天最冷！下周降雨時間曝 - 生活 台南某大樓貼確診者公告 衛生局緊急回應 - 生活 周二變天3地區有雨 228連假天氣出爐 - 生活 麥當勞冰淇淋機內部大曝光 員工清理完差點崩潰 - 生活 竹北派出所變網美店「Google五星刷爆」 網讚：豬排飯好吃 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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