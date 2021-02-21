緬甸爆發軍事政變超過半個月，駐緬甸代表處2月15日公告華航將有救援班機，提供有意返台的台商與僑民搭乘。中華航空今日上午10時50分，由CI7916航班自仰光返回台北，預計下午4時15分抵台。

接下來，華航仰光-台北（桃園）CI7916航班飛航為3月14日、3月28日等班次，全力協助旅客疏運，亦請旅客配合兩地政府政策及相關檢疫規定。華航會持續依市場需求及疫情狀況調整航班，旅客可透過華航官網及Mobile APP查詢最新資訊。

(中時 )