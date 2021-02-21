市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場鼓勵選手，期許選手盡情發揮，奪得佳績。（台中市政府提供）

台中市政府運動局積極推展體育運動，協助東山高中與Victor.ly西北國際運動行銷有限公司在台中網球中心舉辦為期三天的「Victor.ly盃國際網球排名賽」，賽事分為5個等級，不限制參賽者的年齡及性別，各賽級均可累積國際積分，總共吸引全國單、雙打組400多人競技，賽事21日進行到最後一天，市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場鼓勵選手，期許選手盡情發揮，奪得佳績。

李昱叡表示，感謝東山高中網球教練劉家豪及Victor.ly西北國際運動行銷公司執行長陳漢宇等團隊辦理賽事，協助選手增加競賽經驗及維持體能狀態，累積競技實力，其中陳執行長也是台中優秀網球選手出身，於18歲時獲得全國排名第二，目前為美國留學生，近年為暢通網球選手升學管道資訊，促進網球與國際接軌，更利用所學的資訊工程專業架設網站，提供選手查詢、諮詢多元就學管道。

李昱叡說，主辦單位引進國際通用網球評分系統(UTR)，將賽事分為5個等級，這次賽事參賽者高手雲集，包括全國網球排名賽單打冠軍兼台維斯盃國手尤承宇、2020年埃及未來賽冠軍葛蘭喬安娜、全運會單打雙打金牌劉少凡、全中運金牌尹邦碩、全國網球排名賽單打冠軍歐善元、全中運金牌傅弘霖、全國女子青少年單打冠軍賴芃妤等同場較勁。

運動局指出，為提供選手切磋交流的競技舞台，台中今年初步規劃辦理迷你網球嘉年華、市長盃網球錦標賽(成人組)及宏凱盃全國壯年網球錦標賽等，配合防制疫情，各活動現場均將規劃量測體溫，請觀賽民眾及尚未上場的選手配戴口罩，未來視疫情發展調整，邀請市民一起集氣為選手加油。

(中時 )