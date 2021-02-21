2021年大陸春節假期房市成交呈現明顯的地域分化特徵，三四線城市房市成交遇冷。相比之下，一線城市新房售樓處「不打烊」、二手房帶看正常，北京、廣州、深圳春節期間成交創近三年新高。

據《中國證券報》引述諸葛找房資料研究中心監測數據顯示，2021年春節假期監測重點10城新房成交1416套，比去年春節上漲224.8％。今年一線城市春節假期新房成交情況轉好。其中，深圳日均成交達到35套。

而一線城市售樓處保持春節不打烊狀態，刺激一波購房需求得到集中釋放。以北京為例，全市有超過60個項目春節不打烊，二手房門店也大部分正常看房。因為不出京，很多購房者利用春節假期看房，大部分售樓處接待客戶數量和平時週末的情況接近，這也是歷史上第一次春節長假出現了購房者井噴的現象。

另據貝殼研究院數據指出，與往年重點城市春節假期二手房實際成交幾乎為零不同，今年春節假期從2月11至17日的重點18城成交情況普遍好於去年同期。

中原地產首席分析師張大偉表示，相比一二線城市的活躍，三四線城市返鄉置業相對冷清，雖然相比2020年疫情期間，返鄉置業情況有所好轉，但相比正常年份，2021年春節返鄉置業成交量銳減3成以上。從未來發展趨勢來看，三四線城市置業市場逐漸飽和。

(旺報 )