經濟部旱災中央災害應變中心日前召開第8次工作會報，決議台中地區水情燈號持續維持減量供水橙燈，但考量預測6月前降雨將偏少，為加強節水抗旱作為，工業用戶需自2月25日起，節水由原7％提升至11％；而非工業用戶等業者維持節水10％，台灣自來水公司持續實施夜間減壓供水。

台中市經發局長張峯源表示，市府積極落實各項節水，及水源調度措施，全力降低旱災對各界用水衝擊，經台灣自來水公司統計，今年1月18日至2月14日，台中總節約水量達1,062.18萬噸，雖已有成效，但由於降雨量不足，鯉魚潭水庫，及德基水庫目前蓄水量，僅剩18％及16％，仍要再次呼籲市民齊心節水抗旱。

張峯源提供抗旱省水小妙招，居家清潔以擦拭替代沖洗、收集洗菜洗米水再利用、洗衣服改用省水流程，舉凡生活中次級用水（非人體直接接觸用水），皆可取用台中市水資源回收中心回收水，每日產量高達10.6萬噸。此外轄內也有70處新建建築工程工地地下水資源，免費供市民取用。

此外，市府為減少產業自來水用量，減緩旱災對民生用水的影響，台中市水利局公告今年1月11日起至6月30日止，台中市工商業地下水權人（一般水）如符合條件者，可申請不受所領水權狀登載事項的用水範圍及引用水量限制。

(工商 )