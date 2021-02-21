臉書「聲量看政治」以Google SERP分析，近兩個月台灣6大政黨的聲量趨勢，發現國民黨聲量位居第一，從萊豬、罷免到疫苗、黨主席選舉等議題，可以看出在野黨的話題比執政黨多很多。

「聲量看政治」今（21）日在臉書指出，國民黨在新曆年跨年後，一直到農曆年過年這段期間，聲量持續加溫，藉由萊豬、罷免、大陸疫苗等議題，以及炒作黨主席選舉，從最近國民黨的政治人物大舉出籠，可以略知一二。

國民黨因操作社會議題進行黨主席選舉，「聲量看政治」表示，媒體與社會焦點就不在民進黨身上，因此民進黨的聲量在這段時間反而下滑，只是不斷地挨在野黨的批評。

近60天台灣6大政黨的聲量趨勢。（圖／摘自聲量看政治臉書）

至於民眾黨，基本上是寄生國會事件，讓民眾黨被大幅討論，但民眾黨某種程度在網路世界站穩一定聲量，目前排名第三，約在15%上下。基進黨的聲量，是隨著罷免案的進展，以及立委陳柏惟被討論、曾代表民眾黨參選立委的何景榮挑戰基進黨，產生聲量大幅上揚，目前在政黨聲量中排名第四。

時代力量排名第五，「聲量看政治」分析，時力在這段時間相對難以伸展，有不斷沒落趨勢。排名第六的新黨主要聲量起伏，在潘懷宗詐領助理費遭聲押一事。

對於台灣政黨的長期聲量趨勢，「聲量看政治」提出結論，國民兩黨競逐聲量第一，其中國民黨因內部問題常常負面聲量居高不下，往往比民進黨更被討論。時力已失去第三名寶座，民眾黨穩定第三。台灣基進逐漸有機會穩定並超車時力，新黨作為極統光譜最末端，在台灣網路上的聲量也最低。

以Google SERP分析探究近兩個月台灣六大政黨（中國國民黨 KMT、民主進步黨、台灣民眾黨、時代力量 New Power... 由聲量看政治發佈於 2021年2月20日 星期六

(中時新聞網)