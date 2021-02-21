新冠肺炎疫情未歇，疫苗被視為推動解封的希望。對於沒有透過大中華地區代理商上海復星醫藥購買，指揮官陳時中表示，是BNT主動聯繫。陳時中的這個說法讓資深媒體人李艷秋傻眼，直呼陳時中根本就是力壓美國歐盟元首，實在太神了！

李艷秋今(21)日在臉書貼文指出，這兩天看到兩則美國新聞，一則是18日，紐約州長古莫致函給輝瑞執行長伯爾拉（Albert Bourla)，因為輝瑞的總部設在紐約，他希望能夠繞過聯邦政府直接跟輝瑞採購，遭到輝瑞拒絕。另一則是20日，美國總統拜登親自去了密西根州的輝瑞總廠，「美其名是拜訪，其實就是施壓」，最後輝瑞承諾以兩倍數量供應美國。

同時，歐盟也向輝瑞抱怨，去年12月要給歐盟的1千萬劑，還有三成未送到，要求輝瑞迅速補齊。李艷秋指出，每一則報導都透露相同的訊息，「大國大咖用盡一切力氣搶疫苗，還不一定如願」，而如今，輝瑞的合作夥伴BNT卻主動聯繫我們買疫苗，陳時中力壓美國歐盟元首，實在太神了！

李艷秋表示，BNT擁有大中華地區的銷售權，代理商是上海復星公司，他在BNT研發初期，就入股5000萬美金，再付8500萬美金取得授權，他們可不是陳時中口中的房仲而已。陳時中說BNT自己該去解決代理商的問題，跟我們沒有關係，「反正買不到就說大陸不顧台灣人民死活。」但是，這來來回回之間，我們還得多花多少錢才能買到疫苗？

李艷秋狠酸，BNT一定要賣疫苗給台灣，還要提供老共從中阻攔的鐵證，「我們的時中大神要靠疫苗和老共選台北市長呢！」

(中時新聞網)