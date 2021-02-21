42歲「情歌天后」梁靜茹2019年宣布和老公趙元同（Tony）離婚，結束9年婚姻，單身1年多的她，去年11月爆出新戀情，和大她14歲的「畢加索國際企業」總裁林達光約會熱吻，事後她也甜蜜認愛，未料，才公開戀情3個多月，她就在社群PO出「好聚好散」，疑似已分手，對此，她也透過經紀公司認了。

梁靜茹透過經紀公司回覆：「人與人之間的相處是種緣分合則來，不合則去。相處下來，彼此對人事物價值觀大不同，在適當的時候選擇退回朋友關係，也是一個成熟的選擇」，謝謝大家的關心。

梁靜茹2019年和富商趙元同離婚後，兩人共同撫養兒子，單身1年多的她，直到去年被拍到和林達光在路邊甜蜜接吻，戀情才曝光，她之後在演唱會上大方認愛，讓粉絲都開心獻上祝福。

據悉，兩人是透過友人介紹認識，彼此間有共同話題，也都喜歡游泳，之前演唱會時，林達光還送上花籃祝賀，梁靜茹也放閃，透露男友每天都會傳簡訊幫她打氣。

不過20日她突然在IG曬出一則限時動態，「世界上的任何關係，不強求，個性不合的，好聚好散」，引來外界揣測她與總裁男友的感情是否生變，而她也坦承兩人已退回朋友關係。

(中時新聞網)