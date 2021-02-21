台61線西部濱海快速道路發生重大車禍！雲嘉大橋北上254公里、嘉義縣、雲林縣交界處，今天上午7時31分許驚傳死亡重大連環車禍，現場逾14部車撞成一團，滿地瓦斯桶。（翻攝台中踢爆網）

台61線西部濱海快速道路發生重大車禍！雲嘉大橋北上254公里、嘉義縣、雲林縣交界處，今天上午7時31分許驚傳死亡重大連環車禍，現場逾14部車撞成一團，滿地瓦斯桶。（翻攝台中踢爆網）

台61線、西濱快速道路北上254公里雲嘉大橋路段，今上午發車20車連環撞的重大車禍，有1男1女不幸死亡。其中女性死者是66歲屏東潮州人，今早與丈夫、兒子一家三口北上，預計到雲林東勢鄉拜拜，不幸遇上車禍，兒子與父親下車察看，婦人留在副駕駛座上，不料車子又遭後車追撞，父子二人親眼目睹妻子、媽媽彈飛車外身亡。

這起車禍發生在今天上午7時31分許，現場有20部大、小車輛撞成一團，分別是6輛大貨車、14輛自小客車，多部車輛車體擠壓變形，現場還散落滿地瓦斯桶，場面怵目驚心。目前已知這起車禍造成2死8傷。

有傷者表示，當時現場有濃霧，而且是下坡路段，疑因視線不良及未保持安全距離造成連環車禍。

其中女性死者搭乘白色小客車，遭2輛大貨車夾擊，與另3輛小客車撞在一起，死者丈夫67歲劉男指出，他們一家三口一早從屏東潮州北上，打算到雲林東勢鄉拜拜，由兒子開車，妻子坐副駕，他坐後座。

劉男表示，他們沿著西濱公路一路北上，沿途經過台南、嘉義天氣都很正常，但到了雲林段卻突然出現濃霧，接著就發生追撞車禍。兒子與他下車察看，不料後方一輛貨車又撞上來，眼睜睜看著妻子彈飛車外，不幸身亡。

(中時新聞網)