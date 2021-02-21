位於台北市中正區的自來水園區，因為建築有獨特風格、春季還有美麗的櫻花，是許多民眾喜愛出遊、拍照的景點。不過，日前有一名女子只穿內衣加丁字褲，在園區內讓多名男攝影師拍照，絲毫不顧現場還有許多小朋友，讓園區做出將來不准內衣外拍的規定。

（圖／Google Map）

據《蘋果日報》報導，去年8月自來水園區就曾出現比基尼、丁字褲外拍，而今年小年夜類似的情況再度上演。2月10日當天天氣良好，許多父母帶著孩子到園區遊玩，但這群外拍男子和身著丁字褲的女模，卻完全不在意其他民眾，恍若如人的拍個不停，讓一旁賞櫻拍照民眾相當尷尬，有父母急忙帶孩子逃離現場。

報導指出，自來水園區在去年丁字褲外拍事件時，認為該女「沒有曝露猥褻等違反善良風俗」，所以不禁止丁字褲外拍。不過台北自來水事業處昨（20日）針對此事作出回應，將修改園區管理要點，未來禁止在園區內穿內衣外拍，有特例則可事先申請；若違反將不退門票直接勸離，最快1至2周後就會開始實施。

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(中時新聞網)