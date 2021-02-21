看到車子因為忘記拉手煞車開始滑動，第一時間反應大多都是衝到前面去肉身扛住。近日中國就有一位司機遇到類似的事情，但沒想到他因此被載滿貨物的卡車給輾斃。

根據《網易新聞》報導指出，中國廣東揭陽19日時發生一起命案，一位司機在停好車子之後，疑似忘記拉手煞車，結果導致整輛卡車開始向前滑動，司機在情急之下跑到車子前面，伸出雙手試圖阻擋卡車繼續滑動。

但沒想到貨車由於載滿了貨物，車子滑動的速度越來越快，無法阻擋車子前進的男子，也被迫加快自己後退的腳步，最後男子後退的步伐跟不上貨車的速度而摔倒在地，而男子也被沒有減速的貨車給直接輾壓過去，最後貨車終於停下來，但男子也因此不幸身亡。

不少網友看到影片後，紛紛留言表示「唉，螳臂擋車啊！願節哀！」、「底層打工人的不容易，一路走好」、「一定是家里特別窮，害怕造成車禍還得賠錢」、「一條生命呀，車撞壞了修就是了，人沒了就真沒了」、「就一句話，不要用身體去擋車」、「真的要普及一下常識，不要擋車！真的很危險！」

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(中時新聞網)