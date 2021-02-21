新竹市政府提高防疫整備，17日起協同環保局全面消毒全市公、私、國立共64校環境。（陳育賢攝）

全國各級學校因年前的疫情升溫而延後開學，新竹市政府提高防疫整備，17日起協同環保局全面消毒全市公、私、國立共64校環境，截至今天上午已完成58所、進度達9成，今天並將全數完成，迎接明天的開學日到來。

市長林智堅表示，全面落實消毒，確保每個孩童的健康，自疫情爆發以來，新竹市各級學校無不全力配合各項防疫策略，已責成環保局協助全市公、私、國立共64所學校完成全面消毒，並確保各校防疫物資如口罩、酒精及額溫槍整備無虞，要讓全市學生安心開學。

建華國中校長黃信騰表示，有了去年防疫的經驗，學校會成立疫情應變小組、規畫疫情通報流程，並盤點防疫物資，開學後，將落實體溫量測、口罩佩戴與班級內每日環境消毒，更會嚴謹管控人員進出。

建功國小護理師吳欣怡則表示，開學前，導師將在班級群組內加強宣導防疫措施，因為除了學校內部積極防疫管理，更需要家長主動配合。

教育處代理處長沈靜濤指出，新竹市各級學校在開學的兩周內，學生進入校園皆需要量測體溫，校方也會作衛教宣導，並請家長主動關心學生健康，在每天出門前主動量測體溫，如果發現學生有身體不適的情況，孩子就留在家中安心休養，當日請假不會列為出缺席的紀錄。

此外，為求防疫滴水不漏，年假前已召開校長防疫會議，要求落實防疫整備及校園消毒工作，請各校遵照新竹市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育及工作守則辦理。

(中時 )