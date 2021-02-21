美國前總統川普預定28日在佛州舉行的「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference，CPAC）上發表演說，這是他卸任後首度公開現身、回歸政治聚光燈，據悉他的演說內容將著眼共和黨的未來，同時也將批評現任總統拜登的移民與邊境政策。

消息人士透露，美國前總統川普將出席28日於佛州舉行的「保守政治行動會議」，這將是他卸任後首度公開現身、重返政治聚光燈。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）引述匿名消息人士報導，美國總統川普即將回歸公眾視線，預計在28日於佛州奧蘭多（Orlando）舉行的「保守政治行動會議」最後一天議程上發表演說。

消息人士透露，川普的演說將著眼共和黨的未來及保守派運動，同時也將以前總統的身份檢視拜登災難的移民及邊境政策。

消息人士指出，前副總統彭斯（Mike Pence）也有獲邀出席發表演說，不過彭斯已經婉拒，據信彭斯希望未來6個月保持低調。

自1月6日大批川粉闖進美國國會鬧事之後，彭斯與川普的關係就傳出出現裂痕，彭斯當天繼續完成議員認證拜登勝選的程序，1月20日卸任當天他跳過川普的告別儀式，反而出席拜登的就職典禮。

川普自輸掉去年11月總統大選以來，連月來他主張選舉出現大規模舞弊行為，聲稱選舉「被竊取了」，後續更引發大批支持者闖進國會大廈鬧事，造成5人喪命，遭民主黨把持的眾議院以「煽動叛亂」為由提起彈劾，不過彈劾案未在參議院過關。

儘管彈劾案落幕，不過後川普時代已經讓共和黨陷入嚴重分歧，川普除了對17名支持彈劾他的共和黨參、眾議員表達憤怒，更公開和參院少數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）決裂，一名前白宮官員透露，自麥康奈去年12月中承認拜登勝選以來，他和川普就已經沒有說過話，川普上周批評麥康奈是一名「陰沉、老愛繃著臉、不苟言笑的政客」。

即便參議院否決彈劾川普，麥康奈後續仍表態川普不論是實際上或道義上都應負責任。

除了川普將發表演說外，包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等在內可能角逐2024年總統大選黨內提名的共和黨高層也將致詞。

值得注意的是，美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）並不在演說名單上，川普最近斷然拒絕海利尋求和他見面的要求。海利日前才公開批評川普。

痛罵川普是混蛋 共和黨人坦言2024沒望了
川粉暴動後破冰會川普 彭斯私下爆氣 小動作報復
最後一天不忍了 共和黨大咖撕破臉公開痛罵川普

文章來源：Trump to speak at CPAC in first public appearance since leaving White House, while Pence declines invitation
文章來源：Trump seeks return to spotlight with address to conservative meeting

(中時新聞網)

#川普 #拜登 #共和黨未來 #演說 #回來