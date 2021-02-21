美國前總統川普預定28日在佛州舉行的「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference，CPAC）上發表演說，這是他卸任後首度公開現身、回歸政治聚光燈，據悉他的演說內容將著眼共和黨的未來，同時也將批評現任總統拜登的移民與邊境政策。

消息人士透露，美國前總統川普將出席28日於佛州舉行的「保守政治行動會議」，這將是他卸任後首度公開現身、重返政治聚光燈。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）引述匿名消息人士報導，美國總統川普即將回歸公眾視線，預計在28日於佛州奧蘭多（Orlando）舉行的「保守政治行動會議」最後一天議程上發表演說。

消息人士透露，川普的演說將著眼共和黨的未來及保守派運動，同時也將以前總統的身份檢視拜登災難的移民及邊境政策。

消息人士指出，前副總統彭斯（Mike Pence）也有獲邀出席發表演說，不過彭斯已經婉拒，據信彭斯希望未來6個月保持低調。

自1月6日大批川粉闖進美國國會鬧事之後，彭斯與川普的關係就傳出出現裂痕，彭斯當天繼續完成議員認證拜登勝選的程序，1月20日卸任當天他跳過川普的告別儀式，反而出席拜登的就職典禮。

川普自輸掉去年11月總統大選以來，連月來他主張選舉出現大規模舞弊行為，聲稱選舉「被竊取了」，後續更引發大批支持者闖進國會大廈鬧事，造成5人喪命，遭民主黨把持的眾議院以「煽動叛亂」為由提起彈劾，不過彈劾案未在參議院過關。

儘管彈劾案落幕，不過後川普時代已經讓共和黨陷入嚴重分歧，川普除了對17名支持彈劾他的共和黨參、眾議員表達憤怒，更公開和參院少數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）決裂，一名前白宮官員透露，自麥康奈去年12月中承認拜登勝選以來，他和川普就已經沒有說過話，川普上周批評麥康奈是一名「陰沉、老愛繃著臉、不苟言笑的政客」。

即便參議院否決彈劾川普，麥康奈後續仍表態川普不論是實際上或道義上都應負責任。

除了川普將發表演說外，包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等在內可能角逐2024年總統大選黨內提名的共和黨高層也將致詞。

值得注意的是，美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）並不在演說名單上，川普最近斷然拒絕海利尋求和他見面的要求。海利日前才公開批評川普。

(中時新聞網)