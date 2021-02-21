Hornets won the tip and Dray was ejected after getting double techs 😳 pic.twitter.com/TAIlpp4B9j — Bleacher Report (@BleacherReport) February 21, 2021

ROZIER CALLED GAME 🤯 pic.twitter.com/CHSWAmWoWL — Bleacher Report (@BleacherReport) February 21, 2021

這下子「追夢」卓雷蒙格林的衝動行為，讓勇士平白無故把勝利拱手送給了黃蜂！格林最後13.3秒不滿跳球爭議，被連吹兩次技術犯規驅逐出場，讓黃蜂先靠洛席爾兩罰追平，接著洛席爾又在槍響同時投進絕殺球，勇士莫名其妙以100比102落敗。

眼見卓雷蒙格林葬送勇士勝機，勇士總教練科爾賽後不禁痛罵格林，「他不能那樣做，他應該知道那樣做不會改變判決結果，他犯了一個嚴重錯誤。我認為他越界了，我們很清楚沒有他，我們不會成為現在這支球隊，但不是他越界的理由。」

還原最後13.3秒的跳球狀況，海沃爾搶到隊友點出來的球，隨即倒地喊出暫停，裁判也馬上給了，讓卓雷蒙格林頓時暴跳如雷，頻頻痛罵裁判不公，還把球砸到地上出氣，就算裁判給他技術犯規，他還是不斷痛罵，自然換來驅逐出場命運。

畢竟當時勇士還以100比98領先，卓雷蒙格林的衝動行為，讓洛席爾站上罰球線穩穩罰進追平兩分，接著洛席爾一個人運球到左側，儘管他在空中有點失去平衡，仍然把這記絕殺球投進，讓黃蜂頓時陷入瘋狂慶祝氣氛，因為這也太扯了。

(中時 )