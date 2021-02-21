目前仍在等待旅外機會的台灣左投呂彥青今天現身斗六棒球場，他表示已經隨隊練習3天，對於未來動向他且看且走，若無合適旅外機會，也不排除今年投入中職選秀。

去年季後阪神虎隊確定不與呂彥青續約，他返台持續維持訓練，1月底時曾舉辦測試賽，吸引國、內外球探到場觀看，目前則是隨味全龍訓練，「因為胡智為也在這裡練，我們同公司就一起來這裡。」

呂彥青表示，之前測試會後有休息一陣子，之後才會逐漸拉高強度，目前剛開始傳接球，尚未進牛棚練投，至於是否會與味全簽下自行培訓？他表示目前還要與公司討論，自己也還在考慮。

至於外界關心的外來動向，呂彥青仍持續尋求旅外機會，目前是且看且走的狀態，也不排除今年投入中職選秀，「中職7月選秀，還有一段時間可以考慮。」而在這段時間，呂彥青會再加強自己的控球部分，是否增練新球種則視練習情況而定。

呂彥青強調，不管自己將來的定位是先發、中繼還是後援，最重要的就是要把自己調整到最好，以勝任教練賦予的任務。

(中時 )