目前仍在等待旅外機會的台灣左投呂彥青今天現身斗六棒球場，他表示已經隨隊練習3天，對於未來動向他且看且走，若無合適旅外機會，也不排除今年投入中職選秀。
去年季後阪神虎隊確定不與呂彥青續約，他返台持續維持訓練，1月底時曾舉辦測試賽，吸引國、內外球探到場觀看，目前則是隨味全龍訓練，「因為胡智為也在這裡練，我們同公司就一起來這裡。」
呂彥青表示，之前測試會後有休息一陣子，之後才會逐漸拉高強度，目前剛開始傳接球，尚未進牛棚練投，至於是否會與味全簽下自行培訓？他表示目前還要與公司討論，自己也還在考慮。
至於外界關心的外來動向，呂彥青仍持續尋求旅外機會，目前是且看且走的狀態，也不排除今年投入中職選秀，「中職7月選秀，還有一段時間可以考慮。」而在這段時間，呂彥青會再加強自己的控球部分，是否增練新球種則視練習情況而定。
呂彥青強調，不管自己將來的定位是先發、中繼還是後援，最重要的就是要把自己調整到最好，以勝任教練賦予的任務。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。