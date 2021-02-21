高級中等以下學校明天開學，教育部表示，各校於開學兩周內，應持續實施衛教宣導，學生進入校園須量測體溫，並請家長主動關心學生健康，出門前量測體溫；此外，校園空間對外開放，也應落實實名制。

高級中等以下學校原本是2月18日開學，但因應疫情變化，教育部長潘文忠日前宣布將開學日延後到2月22日。此外，大專院校則也會從22日起陸續開學。教育部在延後4天開學期間，已與環保署及各地環保局合作，完成4000多所中小學的校園消毒。

教育部表示，開學2周內，高級中等以下學校學生進入校園，須量測體溫；大專校院可視校園環境狀況，採取彈性作法，於人員出入密集地點進行體溫監測，並落實課堂點名。

教育部指出，學生到校前應確認健康狀況，如有發燒、呼吸道症狀（咳嗽或呼吸急促）、嗅/味覺異常、腹瀉或身體不適者，應主動告知學校，盡速就醫並在家休息；到校後如出現上述症狀，應配戴口罩，由學校協助安置學生並聯繫家長。

教育部說，幼兒園到高中屬特定人員上課，每天都坐在固定位置，因此不強制戴口罩，但要注意通風良好，教室對角處各開一扇窗，約開15公分，若採中央空調，出風口與迴風口的數量比例為二比一；大專院校如無法維持社交距離，即應佩戴口罩。此外，校園開放民眾入內應落實量體溫及實名制，但要注意個人資料保護，不得隨意外洩。

另外，教育部也呼籲學校如欲辦理大型集會活動，仍應依據指揮中心發布之公眾集會因應指引，確實評估活動必要性與風險程度，妥善規劃防疫計畫、防疫宣導、防疫設施與防護用品，確保師生之健康安全。

(中時 )