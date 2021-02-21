洪姓男子一人分飾兩角，分別假冒北市某高檔SPA按摩會館股東「Leo」、大客戶「阿平」，向會館女員工佯稱要討「阿平」歡心，可協助她投資入股會館，不但誘使女員工3度找姊妹淘到摩鐵陪唱，還騙走她48萬元現金。高等法院依詐欺取財罪判洪徒刑6月，得易科罰金18萬元定讞。

判決指出，洪男知悉北市某高檔SPA按摩會館服務人員多為年輕女性，涉世未深，認有機可乘，2016年8月22日晚間致電會館，佯稱他為會館高層，櫃檯蘇姓女員工上當，誤認洪為會館陳姓大股東「Leo」。

洪向蘇佯稱，要指派她負責接洽會館大客戶「阿平」，並表示若她能順利討「阿平」歡心，可協助她投資入股會館，要求她拿現金給「阿平」以示誠意。

蘇女自2016年8月25日起，在桃園交流道、新北市某銀行分行門口多次交付現金給假冒「阿平」的洪男，甚至蘇為討好「阿平」，3次找女性友人到桃園摩鐵陪洪唱歌，事畢再給現金。

洪另於2016年9月7日、8日假冒「Leo」指示蘇女，指「阿平」一周內將匯足款項，要她聽從「阿平」要求，匯款至指定帳戶，蘇女被騙匯款3次共1萬7000多元，總計洪詐騙蘇女48萬多元。一審判洪徒刑6月，得易科罰金，洪上訴遭高院駁回，被判刑6月，得易科罰金18萬元確定。

(中時 )