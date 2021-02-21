一般人用電鍋煮飯時，通常都會加冷水，不過有內行人表示，大多數人都煮錯了，想要讓米飯更香Q好吃，連煮飯用的水溫也要講究，最正確的方法就是用熱水煮飯，訣竅曝光後讓不少人驚訝，原來自己已經煮錯20年。

許多人好奇，為何自己家裡煮的白飯，總是沒有外面買的好吃，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》在專欄表示，因為白飯的主要成分是澱粉，當水溫達到60℃以上時，白米中的澱粉才會吸水、膨脹，這樣的米飯才會香Q好吃。因此直接用熱水煮飯，不但縮短了蒸煮的時間，還可以防止白米中的維生素因長時間加熱而遭到破壞。

若想讓米飯粒粒分明，《小乾倩倩的遊戲的美食》建議，水量約超過米面一個指節的高度，將米放在電鍋加水之後，記得先浸泡10分鐘左右，讓米粒吸收足夠的水分，但光加水還不夠，在按下煮飯開關前，還要加入少許的食用油和白醋，這樣煮出來的米才會更香、更好吃。一般電鍋煮飯，半小時內就可以煮好，不過《小乾倩倩的遊戲的美食》提醒，煮好之後千萬不要急著把飯拿出來，一定要再燜個5分鐘以上，盛出來的米飯才會口感適中。

此外，白米買回來若沒有妥善保存，很容易發黴或長蟲，《小乾倩倩的遊戲的美食》建議，在裝米的袋子裡放入幾顆沒有撥開的大蒜，可以發揮很好的吸水效果，讓白米保持乾燥、防止變質，然後再將袋口紮緊；也可以用乾的海帶取代大蒜，除了吸水作用，還可以殺蟲、抑制黴菌生長。

用熱開水煮飯 省時省電留住營養？

(中時新聞網)