大都會年初完成重磅交易，從印地安人交易來明星游擊手林鐸（Francisco Lindor），不過他在今年季後將成為自由球員，大都會能否在春訓結束前與他完成續約也成為熱門話題，據美媒報導，大都會承認希望能將他長期留在球隊，傳言會開出一紙總額超過3億美元的大約。

其實近9年來大都會的游擊防區都不穩定，球隊上一次有球員能站穩游擊是2011年的雷耶斯（Jose Reyes），但自從雷耶斯轉隊後游擊就是大都會的「洞」，過去9年裡，雖然有幾人試圖展現自己是球隊未來游擊接班人，不過也僅有薩利歐(Amed Rosario)出賽數比較多，即使後期雷耶斯回到大都會也沒能效解決難題，如今林鐸就是大都會游擊最佳解答。

林鐸自2015年初登板以來，曾獲得2次金手套，精彩的防守動作和超廣範圍，目前是大聯盟頂級游擊手，根據「Statcast數據」顯示，在超過4年大聯盟經驗的游擊手中，林鐸排名第3，僅次響尾蛇隊阿邁德(Nick Ahmed)、雙城西蒙斯(Andrelton Simmons)，同時大都會游擊手表現在排名中倒數第2，只贏過洋基。

除了防守功力外，林鐸的打擊實力也不差，曾連3季敲出30轟以上，上個月林鐸曾表態不排斥與大都會續約，不過希望能在春訓結束前談妥，因為開季之後他唯一要專注的就是球場上的表現，這代表大都會大約還有6周時間與林鐸達成協議。

根據大聯盟官網報導，這名4屆明星賽球員可以簽下總值超過3億美元的合約，這也是小資球隊印地安人無法給林鐸的數字，目前游擊手最大約是剛簽下14年3.4億怪物合約的教士新秀小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，大聯盟史上也僅有7名選手能拿到超過3億美元的大約，林鐸有機會成為第8人。

(中時 )