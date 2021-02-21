國民黨台北市議員李明賢日前表示，台北市長選戰，雖然外界看好藍委蔣萬安，但根據內部智庫民調來看，蔣和衛福部長陳時中是伯仲之間，選情並如外界想像的那麼樂觀。對此，資深媒體人韋安也贊同，更列舉2020和2018選戰為例，直言真的不要以為穩了，蔣萬安現在所向無敵才是最大危機。

2022年台北市長選戰，外界都認為，將由蔣萬安對上陳時中，李明賢19日接受香港媒體《中評社》專訪時表示，各家民調上看起來蔣萬安的勝算最高，但內部智庫的民調來看，蔣萬安與陳時中目前是伯仲之間，且據他觀察，現在台北選民結構早已不是藍大於綠，若陳時中未來施打疫苗、防疫成功等政績加持，蔣萬安的選情未必樂觀。

對於李明賢的論點，韋安今（21日）也在臉書發文表示，千萬別以為「十拿九穩」，更舉例2018九合一之後，都以為2020民進黨「完了」，結果總統蔡英文最後逆轉勝，拿了817萬票；前藍委丁守中選北市，「三腳督」泛綠分票，丁也以為「很穩」，結果邊開票，邊投票，最後幾千票輸了。韋安直言，蔣萬安現在藍綠「所向無敵」，才是最大的危機。

前綠委沈富雄19日也在政論節目《少康戰情室》指出，蔣萬安是國民黨內好不容易在北市選戰中相對有希望勝選的候選人，但蔣萬安卻缺少強那種能碾壓對手的氣勢和味道，蔣萬安現在一定要趕快改進自己的作風、做法，把聲勢拉高起來才是。

(中時新聞網)