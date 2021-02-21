比莉穿上周湯豪個人訂製球鞋。（祝你好命創意有限公司提供）

周湯豪推出個人訂製球鞋。（祝你好命創意有限公司提供）

周湯豪過去幾年在音樂上有傑出表現外，更開拓時尚領域展現敏銳高度，從服裝穿搭到「湯豪橘」、「i GO綠」，一再引發話題成為時下潮流指標，另外周湯豪更是出了名的「鞋頭」ICON，今年過年他在社群平台發布一款個人訂製球鞋，只有親友限定，全球限量60雙，這款訂製球鞋發布後不僅在各大社群瘋傳，連Nike總部設計師都在Club House上公開討論，激賞這雙鞋的新穎設計。

網友討論度極高，不過這雙球鞋只會有60人擁有，除了周湯豪親友外，還有一位幸運粉絲可以透過活動贈獎獲得，更有網友說，這雙鞋就算紅包再大包也買不到，說是夢幻球鞋也不為過。

周湯豪這款訂製球鞋由他創立的「WISH YOU A GOOD LIFE祝你好命」創意單位與知名客製化球鞋團隊The Remade共同設計，更是在台灣第一位推出自己訂製鞋的藝人。周湯豪提到，當初設計的靈感是把農曆過年期間大家最常說的「恭喜發財，紅包拿來」這句話，用更簡單、直接的方式呈現，也是送給親朋好友的最棒年節禮物，除了祝福之外，也跟個人品牌結合。

這也是周湯豪第一次嘗試這樣送禮，因為成立了「好命」團隊以後，除了製作他自己的 MV 造型，設計到整體規劃 ，好命團隊在去年底也與保時捷，YouTube，PChome 等大品牌合作，製作形象廣告影片，在這有收穫的一年，他用自己的成績來訂製這雙鞋，希望穿到這雙鞋的親友都能過好年，添好運，享好命。

沒想到單純一個設計球鞋當成過年賀禮的舉動，竟然在海外造成關注，美國知名球鞋YouTuber「書呆子鞋頭」BRAD HALL、RETH Fowler等國際社群爭相報導，甚至一舉登上國際版Hypebeast！周湯豪開心表示，目前雖然還沒有WISH YOU A GOOD LIFE的商品對外販售，但這雙「豪」鞋卻為品牌打響知名度，好命的未來值得關注。

(中時 )