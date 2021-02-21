玉山國家公園排雲山莊的伙食曾引起負評熱議，2月1日起供餐形式改為定食套餐，口味與菜色都精進，而且分梯次用餐也具防疫作用，服務改變與提升後，已獲多數登山者好評。

海拔高度3402公尺的玉山國家公園排雲山莊，是攀登玉山群峰重要住宿山屋，經營合約今年2月1日到期重新標租後，由原本的委外經營團隊得標，經聽取登山者建議，供餐、硬體設備等服務再提升，包含排隊打菜改成套餐端上桌、餐點口味精進、多元，獲山友好評，還有山友在排雲山莊臉書網頁秀照片肯定餐食好吃。

劉克襄日前PO出排雲山莊供餐要價300元，但品質不佳，味如嚼蠟。(圖/擷自劉克襄臉書)

玉山國家公園管理處副處長盧淑妃今天說，排雲山莊午餐、晚餐改以定時定食套餐形式供應，不僅口味提升獲多數登山者肯定，且分3梯次用餐，人潮分流，也具防疫效果；早餐供應的吐司夾蛋、稀飯、湯麵、米粉等，也採1人1份供應，確保每人份量相同。

定食套餐是自由預訂且不加價，包含白飯、湯、主食肉類或素食、水果、青菜等，還有充滿原住民風味的排骨、樹豆「勇士湯」，含蛋白質等營養元素，也提供肉燥、滷汁讓山友更下飯。盧淑妃補充說明，除了注重食品衛生安全，廚餘也運下山製作堆肥及環保酵素。

盧淑妃表示，除供餐形式及口味提升，住宿空間更加舒適，原本就是小格局的房間，現在增設床鋪隔簾及置物架，方便山友隨手放置眼鏡、手機等物品；此外，山莊管理員每天掌握天氣變化、巡查回報步道路況，並利用用餐時間與登山者互動，宣導登山安全。

(中央社)